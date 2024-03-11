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السعودية تعتزم خفض إمدادات الخام العربي الثقيل لآسيا في أبريل.. لماذا؟

منذ ساعة واحدة
شركة أرامكو السعودية

شركة أرامكو السعودية (رويترز)

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كشف مصدران وصفتهما رويترز بأنهما مطلعان اليوم الاثنين أن شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تعتزم خفض إمدادات الخام العربي الثقيل لعملائها في آسيا في أبريل نيسان بسبب أعمال صيانة بحقول النفط.

وقال أحد المصدرين إن أرامكو ستحافظ على مستويات إمدادات التحميل لدرجات أخرى من الخام في أبريل نيسان.

ولم ترد أرامكو السعودية بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.

وقال متعاملون في وقت سابق من الشهر الجاري إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي لآسيا في أبريل نيسان بما يتماشى مع بعض التوقعات.

وحددت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للتحميل في أبريل نيسان إلى آسيا بعلاوة 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وهو أعلى بقليل من علاوة الشهر السابق البالغة 1.50 دولار للبرميل.

    المصدر :
  • رويترز

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