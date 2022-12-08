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السعودية تعتزم ضخ 5 مليارات دولار كوديعة في البنك المركزي التركي

منذ 18 دقيقة
السعودية وتركيا

السعودية وتركيا

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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الأربعاء 7-12-2022) إن المملكة ستضع وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي خلال أيام.

وقال للصحفيين إن هذا سيحدث قريبا وإن القرار اتخذ بين السعودية وتركيا. وأضاف أن المناقشات تدور حول التفاصيل المتبقية وإن الإيداع قد يتم في غضون أيام.

وتابع قائلا إن هناك تحسنا كبيرا في علاقة الرياض بأنقرة وإن المملكة تتطلع إلى فرص استثمارية في تركيا ودول أخرى.

وقال متحدث باسم وزارة المالية السعودية لرويترز في 22 نوفمبر تشرين الثاني إن الدولتين تجريان “نقاشا في المرحلة النهائية” بشأن الوديعة.

وخلال مؤتمره الصحفي، قال الجدعان إن الناتج المحلي الاسمي سيسجل 3.97 تريليون ريال (1.05 تريليون دولار) بنهاية العام الجاري، كما أن التوقعات تشير إلى أن هذا الرقم سيصل في 2023 إلى 3.87 تريليون ريال، ثم يرتفع إلى ما يتراوح بين 3.9 و4 تريليونات ريال في عام 2024.

توقعت وزارة المالية السعودية أن تحقق موازنة العام 2023 فائضًا قدره 16 مليار ريال، بارتفاع نسبته 77.7% عمّا رصدته في البيان التمهيدي بنهاية سبتمبر، فيما قالت إنها سجلت في ميزانية العام الجاري أول فائض في تسع سنوات، بلغ 102 مليار ريال.

    المصدر :
  • رويترز

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