السعودية تعرض شراء السندات الدولارية الحالية

أظهر إفصاح لبورصة لندن، الثلاثاء، أن السعودية قدمت عرضا لحاملي السندات الحالية لشرائها نقدا وأنها قد تصدر سندات جديدة.

ووجهت وزارة المالية السعودية الدعوة لحاملي سنداتها التي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار المستحقة في عام 2023، وسندات بقيمة 4.5 مليار دولار مستحقة في أبريل نيسان 2025، وسندات بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة في أكتوبر تشرين الأول 2025، وسندات بقيمة 5.5 مليار دولار مستحقة في عام 2026.

وقالت الوزارة إنها تعتزم إصدار سلسلة من السندات الجديدة المقومة بالدولار بسعر فائدة ثابت في إطار برنامجها العالمي المتوسط الأجل للأوراق المالية وكذلك صكوك جديدة دولارية تخضع لظروف السوق.