الجمعة 8 شعبان 1443 ﻫ - 11 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السعودية: تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ

منذ ساعة واحدة
السعودية

السعودية

A A A
طباعة المقال

تعرضت مصفاة تكرير البترول في العاصمة السعودية الرياض لهجوم بطائرة مسيرة عن بعد، صباح الخميس، وفق ما كشف مصدر مسؤول بوزارة الطاقة في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر أن “الهجوم الذي شن في الساعة الرابعة وأربعين دقيقة تقريبا من صباح الخميس … تسبب في حريق صغير تمت السيطرة عليه”.

ووفق المسؤول لم “تحدث إصابات أو وفيات كما لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته، جراء الهجوم”.

وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تُطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

ويدعم التحالف الذي تقوده السعودية الحكومة اليمنية في قتالها ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران منذ عام 2015 في نزاع أدى إلى مقتل مئات آلاف الأشخاص.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

وزارة الدفاع السعودية
وزارة الدفاع السعودية تكشف تفاصيل عملية تحرير فتاتين أمريكيتين في صنعاء
صواريخ باليستية في كوريا الشمالية
واشنطن تكشف عن تجارب كورية شمالية لإطلاق صواريخ باليستية جديدة
صندوق النقد الدولي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر.. “حصل ما لا يمكن تصوره”

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

أسعار النفط
تصريحات العراق تهوي بأسعار النفط لأكثر من 12%
انخفاض الليرة اللبنانية مقابل الدولار
الدولار يستأنف صعوده بعدما “ارتاح” على عتبة “التعويم الموجّه”
انخفاض الليرة اللبنانية مقابل الدولار
مع ارتفاع أسعار المحروقات.. الدولار يحلّق مجدداً