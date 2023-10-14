السبت 29 ربيع الأول 1445 ﻫ - 14 أكتوبر 2023 |
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السعودية تعلق المحادثات مع إسرائيل

منذ 16 ثانية
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

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قررت المملكة العربية السعودية تعليق محادثات التطبيع مع إسرائيل على خلفية الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وقالت “فرانس برس”، السبت، إن المصدر الذي نقلت عنه النبأ، مقرب من الحكومة السعودية.

وذكر المسؤول المطلع على المفاوضات إن “المملكة العربية السعودية قررت تعليق المحادثات حول التطبيع المحتمل (مع إسرائيل)”.

وأضاف أن السعودية “أبلغت ذلك للمسؤولين الأميركيين” الذين يقومون برعاية المباحثات.

وكان حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تطور العلاقات بين السعودية وإسرائيل، أثار اهتمامًا بارزًا في وسائل الإعلام الغربية.

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن الإطار العام لاتفاق لإقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل بوساطة أميركية “قد يصبح جاهزاً بحلول مطلع العام المقبل”.

وكانت قد أكدت المملكة رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وأدانت استمرار استهداف المدنيين العزل هناك، وفقاً لما جاء في بيان وزارة الخارجية السعودية.

وجددت الخارجية في بيانها مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة لاسيما وأن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها تلك المنطقة.

كما طالب السعودية في بيان الخارجية، برفع الحصار عن الأشقاء في غزة، وإجلاء المصابين المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

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