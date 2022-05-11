الخميس 10 شوال 1443 ﻫ - 12 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السعودية تعلن إحباط تهريب أكثر من 11 مليون قرص مخدر

منذ 3 ساعات
ضبط أقراص مخدرة- أرشيفية

ضبط أقراص مخدرة- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في السعودية، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر بمنطقة الجوف شمال السعودية، وأظهرت الصور نشرها موقع مكافحة المخدرات على موقعه الرسمي بتويتر كمية الحبوب بكميات كبيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (11,256,691) قرص إمفيتامين مخدر و(24.8) كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، وضبطها بمنطقة الجوف بحوزة مواطنين، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأكد النجيدي أن وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مستمرة في التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف السعودية وشبابها بالمواد المخدرة.

وتمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية من ضبط أكثر من 190 مليون حبة مخدرة خلال عام 2021، معظمها من حبوب الكبتاغون.

ونجحت الهيئة في ضبط حوالي 37 ألف كيلوغرام من المخدرات كالحشيش والهيروين والكوكايين والقات وغيرها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويكشف حجم تلك المضبوطات الكفاءة العالية لفرق العمل في 41 منفذا جمركيا تستخدم جميعها التقنيات الأمنية الحديثة والوسائل الحية “الكلاب البوليسية”، وغيرها من الأساليب التي أسهمت في الحد من خطر دخول هذه الممنوعات إلى داخل السعودية.

    المزيد من أخبار العالم

    ارتفاع الأسعار في لبنان يفاقم معاناة المواطنين
    بينها لبنان.. 3 دول عربية تواجه خطر “الاضطرابات” بعد ارتفاع الأسعار
    روسيا تواصل حربها ضد أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    5 ملايين شخص في أوكرانيا فقدوا وظائفهم منذ بدء الحرب
    علم العراق
    العراق يدين قصف إيران لمواقع في أربيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رصاص اسرائيلي يقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة (فيديو)
    بالفيديو.. تشييع “مهيب” للصحفية شيرين أبو عاقلة
    الدولار
    الدولار يفتتح النهار “على العالي”