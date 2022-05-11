السعودية تعلن إحباط تهريب أكثر من 11 مليون قرص مخدر

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في السعودية، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر بمنطقة الجوف شمال السعودية، وأظهرت الصور نشرها موقع مكافحة المخدرات على موقعه الرسمي بتويتر كمية الحبوب بكميات كبيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (11,256,691) قرص إمفيتامين مخدر و(24.8) كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، وضبطها بمنطقة الجوف بحوزة مواطنين، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأكد النجيدي أن وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مستمرة في التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف السعودية وشبابها بالمواد المخدرة.

وتمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية من ضبط أكثر من 190 مليون حبة مخدرة خلال عام 2021، معظمها من حبوب الكبتاغون.

ونجحت الهيئة في ضبط حوالي 37 ألف كيلوغرام من المخدرات كالحشيش والهيروين والكوكايين والقات وغيرها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويكشف حجم تلك المضبوطات الكفاءة العالية لفرق العمل في 41 منفذا جمركيا تستخدم جميعها التقنيات الأمنية الحديثة والوسائل الحية “الكلاب البوليسية”، وغيرها من الأساليب التي أسهمت في الحد من خطر دخول هذه الممنوعات إلى داخل السعودية.