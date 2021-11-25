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السعودية تعلن إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات

25 - نوفمبر - 2021
السعودية

السعودية

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أحبطت شرطة منطقة جازان في السعودية، محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر إلى المملكة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن “المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن وآخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بحوزتهما 70 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، مخبأة بطريقة سرية داخل تجاويف مركبة يستقلانها بمحافظة العيدابي”.

وأضاف المتحدث أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.

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