السعودية تعلن إحباط "مخطط إجرامي"

تمكنت قوات الأمن في السعودية، اليوم الثلاثاء، من إحباط ما وصفته بأنه ”مخطط إجرامي“ لتهريب أكثر من خمس ملايين قرص مخدر داخل حاوية لفاكهة العنب.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية في تغريدة لها عبر تويتر، أن المخطط الإجرامي كان يهدف ”لتهريب 5,246,000 قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة الإسلامي“.

وأرفقت الوزارة تغريدتها بمقطع فيديو أوردت فيه بعض التفاصيل حول العملية الأمنية السعودية، التي أدت إلى القبض على المتورطين.

إحباط مخطط إجرامي لتهريب (5,246,000) قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة الإسلامي، والقبض على المتورطين فيها. ⁧#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/bV1hmqAkFi — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 26, 2021

وجاء في المقطع، أنه ”بالمتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فإن المديرية العامة لمكافحة المخدرات أحبطت مخططا لتهريب 5,246,000 قرص إمفيتامين مخبأة داخل حاوية لفاكهة العنب عبر ميناء جدة الإسلامي“.

وأشارت الداخلية إلى أنها ضبطت الكمية المذكورة من المخدرات ”بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك“، وأنها قبضت على مستقبليها بمدينة الرياض ومحافظة جدة.

ولفتت الداخلية السعودية إلى أن المتورطين هم ”مقيمان من الجنسية الأردنية ومقيم من الجنسية السورية“.

وأكدت أنه ”تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة“.

صور من عملية إحباط محاولة تهريب (5,246,000) قرص إمفيتامين مخدر.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/mH4dnb1jPD — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) October 26, 2021

وكانت السعودية قد أعلنت، مطلع أكتوبر الجاري، تمكنها، بالتعاون مع دولة الإمارات، من إحباطها مخططا لتهريب أكثر من 1.5 مليون قرص ”إمفيتامين“ مخدر إلى المملكة، داخل شحنة محملة بالذرة، وتم إلقاء القبض على المتهمين، وهما مواطن سعودي ومقيم من الجنسية السورية.

وفي آب/ أغسطس الماضي، تمكنت السلطات من إحباط عملية تهريب كميات من مادة ”الكوكايين“ المخدرة، كانت مخبأة في أحشاء 6 مسافرين، قدموا إلى مطار الملك فهد بمدينة الدمام.

وتفرض السعودية عقوبات مشددة على مروجي ومهربي المخدرات تصل إلى الإعدام، ولا يمر عام دون تنفيذ مثل تلك الأحكام على مهربين من مختلف الجنسيات بعد إدانتهم وصدور أحكام قضائية ضدهم.