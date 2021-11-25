السعودية تعلن إغلاق سفارتها في واشنطن

أعلنت السفارة السعودية في واشنطن، أنها ستكون مغلقة اليوم الخميس وغدا الجمعة، على أن تفتح أبوابها يوم الاثنين القادم.

وأوضحت السفارة في تغريدة لها عبر “تويتر”، أن الإغلاق سيكون بسبب الإجازة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة عيد الشكر.

وأشارت إلى أنه في حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة الإلكتروني.

نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة يومي الخميس ٢٠٢١/١١/٢٥ و الجمعة ١١/٢٦/ ٢٠٢١ خلال الإجازة الفدرالية في الولايات المتحدة. و يستأنف العمل يوم الاثنين القادم ٢.٢١/١١/٢٩.

في حال الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة. — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) November 24, 2021

عيد الشكر هو يوم إجازة فيدرالية في الولايات المتحدة، يعود تاريخه إلى عام 1621م، حين شارك المستعمرون السُكّان الأصليين وليمة حصاد الخريف لشُكر النِعم. ثم بعد مرور السنوات أعلن الرئيس “أبراهام لنكولن” عام 1817م، أن يوم عيد الشكر سيكون في شهر نوفمبر كُل عام.

وكانت نيويورك أول ولاية تتبنى رسميًا تطبيق إجازة عيد الشكر، يُعد الخميس الرابع من كل شهر نوفمبر يومًا من أيام الإجازات الرسمية في أمريكا للاحتفال بعيد الشكر.