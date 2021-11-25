الأربعاء 9 ذو القعدة 1443 ﻫ - 8 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السعودية تعلن إغلاق سفارتها في واشنطن

25 - نوفمبر - 2021
السفارة السعودية في واشنطن

السفارة السعودية في واشنطن

A A A
طباعة المقال

أعلنت السفارة السعودية في واشنطن، أنها ستكون مغلقة اليوم الخميس وغدا الجمعة، على أن تفتح أبوابها يوم الاثنين القادم.

وأوضحت السفارة في تغريدة لها عبر “تويتر”، أن الإغلاق سيكون بسبب الإجازة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة عيد الشكر.

وأشارت إلى أنه في حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة الإلكتروني.

عيد الشكر هو يوم إجازة فيدرالية في الولايات المتحدة، يعود تاريخه إلى عام 1621م، حين شارك المستعمرون السُكّان الأصليين وليمة حصاد الخريف لشُكر النِعم. ثم بعد مرور السنوات أعلن الرئيس “أبراهام لنكولن” عام 1817م، أن يوم عيد الشكر سيكون في شهر نوفمبر كُل عام.

وكانت نيويورك أول ولاية تتبنى رسميًا تطبيق إجازة عيد الشكر، يُعد الخميس الرابع من كل شهر نوفمبر يومًا من أيام الإجازات الرسمية في أمريكا للاحتفال بعيد الشكر.

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    الدولار
    دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع “على الواطي”
    ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
    ما حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز وزوجها ؟