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تعذر رؤية الهلال.. والخميس أول أيام عيد الفطر

11 - مايو - 2021
آخر تحديث: 11 - مايو - 2021 7:14 مساءً
تحري هلال رمضان

تحري هلال رمضان

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أعلنت السعودية تعذر رؤية هلال شهر شوال، وعليه يكون الخميس أول أيام عيد الفطر بالمملكة .

وتحرت الدول العربية والإسلامية، مساء اليوم الثلاثاء، هلال شهر شوال، لتحديد أول أيام عيد الفطر السعيد.

ودعت المحكمة العليا السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام (1442 هجري) مساء اليوم الثلاثاء ( 29 رمضان).

وأشارت المحكمة في بيان لها إلى أنها “ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1442هجري، الموافق 11 مايو 2021″، مؤكدة أنها “ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

وأعربت المحكمة العليا عن أملها “ممن لديه القدرة على الترائي، الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”.

وكان من غير المرجح رؤية هلال الشهر الجديد الليلة، مما يعني أن يُتم شهر رمضان هذا العام 30 يوماً، مما يعني أن أول أيام شهر شوال سيكون الخميس 13 مايو.

وكان الفلكي السعودي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم هندي، قال إنه رغم اختلاف المسلمين في بداية شعبان على ثلاثة أيام وفي بداية رمضان على يومين، إلا أن عيد الفطر سيكون يوم الخميس 13 مايو.

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