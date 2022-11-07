السعودية تعلن دعم الشرق الأوسط الأخضر بـ 2.5 مليار دولار

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الإثنين، تخصيص المملكة 2.5 مليار دولار من أجل دعم “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” على مدار السنوات العشر القادمة وستستضيف مقرها الرئيسي.

وأضاف بن سلمان خلال رئاسته النسخة الثانية من قمة المبادرة في مدينة شرم الشيخ المصرية، على هامش مؤتمر “COP 27” للمناخ، أن السعودية تسعى إلى أن “تمثل الطاقة المتجددة 50% من استهلاكنا في 2030”.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي “يستهدف صافي انبعاثات صفرية من خلال التنمية المستدامة بحلول العام 2050”.

وتجمع قمّة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022 صنّاع القرار وقادة الحكومات من منطقة الشرق الأوسط وخارجها بهدف تعزيز التزامات المناخ الإقليمية التي تم الإعلان عنها في النسخة الافتتاحية للقمّة في 2021.

وبدأت أمس الأحد، قمة المناخ “كوب 27″، التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ السياحي بمصر، بعد عام قاس شهد كوارث مرتبطة بتقلبات الطقس جعلت الحاجة ماسة إلى إجراءات ملموسة.

وتعقد القمة على مدى 13 يوما، ويحضرها ممثلو نحو 200 دولة.