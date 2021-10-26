السعودية تعلن دعم باكستان بـ 3 مليارات دولار

أعلن الصندوق السعودي للتنمية عن صدور التوجيه الملكي، اليوم الثلاثاء، بإيداع مبلغ ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني لمساعدة الحكومة الباكستانية على دعم احتياطاتها من العملة الأجنبية ودعمها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف الصندوق، أنه بالإضافة إلى ذلك فقد صدر التوجيه الملكي بتمويل تجارة المشتقات النفطية بمبلغ إجمالي قدره مليار ومئتي مليون دولار خلال السنة.

وبين الصندوق أن هذه التوجيهات تؤكد موقف المملكة المستمر في دعم اقتصاد جمهورية باكستان.

يذكر أنّ رئيس وزراء باكستان، عمران خان يتواجد بالسعودية للمشاركة في قمة الشرق الأوسط الأخضر الذي ترعاه المملكة.