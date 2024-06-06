الخميس 29 ذو القعدة 1445 ﻫ - 6 يونيو 2024 |
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السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 6 - يونيو - 2024 8:15 مساءً
استطلاع هلال ذي الحجة في السعودية

استطلاع هلال ذي الحجة في السعودية

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أعلنت المملكة العربية السعودية،‬⁩ رؤية هلال شهر ذي الحجة، للعام الهجري الجاري 1445، وعليه فإن يوم (الأحد 16-6-2024) هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت دعت المحكمة العليا في السعودية، الخميس، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء الخميس، الموافق الـ29 من شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية “واس” في بيان.

وذكر نص بيان المحكمة العليا: “الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.. فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (182/ هـ) وتاريخ 1/ 11/ 1445هـ أن يوم الخميس 1/ 11/ 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرىـ الموافق 9/ 5/ 2024م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس 29 / 11 / 1445هـ ـ حسب تقوم أم القرى ـ الموافق 6 / 6 / 2024م”، طبقا لنص البيان وحسبما ذكرت وكالة “واس”.

وأضافت المحكمة العليا السعودية في بيانها أنها “ترجو ممّن يراه بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

وختم البيان قائلا: “وتأمل المحكمة العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”، طبقا لوكالة “واس”.

    المصدر :
  • وكالات

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