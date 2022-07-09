السعودية تعلن وفاة الأمير تركي آل سعود

أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، وفاة الأمير تركي بن سعود عبد العزيز آل سعود.

وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا أعلن فيه وفاة الأمير محددا، غدا الأحد، موعدا للصلاة على جثمانه في جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض.

وجاء في بيان الديوان الملكي أنه “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض”.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الأحد الموافق 11 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.https://t.co/bzhD8hXVBR#واس pic.twitter.com/WOH5AveymB — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 9, 2022

والأمير الراحل هو أحد أحفاد الأمير تركي بن سعود بن عبد العزيز، نجل الملك الثاني للمملكة العربية السعودية الملك سعود بن عبدالعزيز.

والأمير تركي جد الأمير الراحل لا يعرف عنه انشغاله بالسياسة، أو الظهور الإعلامي، وكذلك كان حفيده الذي لم يكشف البيان الرسمي للديوان الملكي عن عمره، لكن القرائن تشير إلى أنه ما زال في مرحلة الشباب؛ إذ يبلغ جده من العمر 69 عاما.

وقد ضج موقع تويتر في السعودية بتغريدات النعي والعزاء، قبل وبعد بيان الديوان الملكي للأمير الراحل، لكن بعض التغريدات كشفت عن صور تبدو نادرة على الشبكة المعلوماتية للأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود.

وكتب الأمير سعود بن تركي بن ثامر آل سعود قبل ساعات من بيان الديوان الملكي: ”إنا لله وأنا إليه راجعون، انتقل لله أخي وابن عمي تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار“.

وأرفق صورة مع الأمير الراحل.

أن لله وأنا إليه راجعون ، انتقل لله أخي وابن عمي تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز 💔 اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار🤲🏻💔 pic.twitter.com/J9zsGX8T5j — سعود بن تركي بن ثامر آل سعود (@_SALSAUD11) July 9, 2022

كما نشرت الأميرة فهدة بنت فهد آل سعود على حسابها في تويتر، صورة الأمير الراحل، مرفقة بنعي: ”إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز واغفرله واسكنه فسيح جناتك، اللهم عوّض شبابه في الجنه“.

ونشر سامي القحطاني، عضو لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية، تغريدة على حسابه الشخصي ينعى فيها الأمير مرفقة بالصورة ذاتها، وكتب عليها: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل الى رحمة الله تركي بن سعود بن تركي اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة واسألك اللهم أن تنزل الصبر على قلب والدته ووالده واخوانه على مااصبتهم اللهم انزل السكينة والسلوان على قلوبهم يارب العالمين“.