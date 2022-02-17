السعودية تعلّق سفر مواطنيها الى لبنان ودولٍ أخرى.. ما السبب؟

أعلنت سلطات المملكة العربية السعودية، عن تعليق سفر مواطنيها إلى عدد من الدول بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الإدارة العامة للجوازات بالسعودية أن الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها هي:

“لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، بيلاروس، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا”.

وجاء ذلك في ردّ لها على أحد الاستفسارات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

يشار إلى أن السعودية سجلت، اليوم الخميس، تراجعا ملموسا في إصابات فيروس كورونا اليومية، بعد أن سجلت أمس الأربعاء 1793 إصابة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل 1569 حالة إصابة جديدة بكورونا في البلاد، ليصبح إجمالي الإصابات منذ تفشي الجائحة في المملكة 735958 إصابة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2847 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 704896 حالة.

وأكدت الصحة تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8978 حالة وفاة في المملكة.

وعليكم السلام، الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا هي: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكنغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام، إثيوبيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا. نسعد بك — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) February 17, 2022