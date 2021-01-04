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السعودية تعيد الحياة إلى مطار عدن اليمني بعد الهجوم الدامي

منذ ساعة واحدة
انفجار يهز مطار عدن باليمن

انفجار يهز مطار عدن باليمن

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رغم الدمار الكبير الذي سببته الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي الإنقلابية على مطار عدن ، إلا أنه بعد ايام معدودة من الهجمات، بدأت الحياة تدب من جديد في المطار اليمني.

هذه العودة تأتي بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اذ شكل البرنامج، فريقا هندسيا يضم استشاريين ومقاولين وفنيين، في أقل من 24 ساعة من وقوع الاعتداء.

واستطاع هذا الفريق انجاز كل الإصلاحات المطلوبة لإعادة تشغيل المطار، عبر سلسلة عمليات لم تنقطع.

وتأتي الجهود السعودية هذه بالتنسيق مع الحكومة اليمنية وإدارة المطار، في خطوة هدفها تخفيف الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي شهده المطار لحظة وصول الحكومة اليمنية إلى عدن، واتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بالوقوف وراءه.

ويحظى مطار عدن بأهمية بالغة في الوقت الراهن، فهو البوابة الرئيسية التي تربط البلاد مع العالم الخارجي جوا، ومن خلاله يمكن إيصال المساعدات الإنسانية لليمنيين.

ولا تتوقف الجهود السعودية على إصلاح الأضرار التي خلفها الاعتداء، بل تعمل على إعادة تأهيل المطار ليصبح متوافقا مع أنظمة هيئة الطيران المدني الدولي، من أجل رفع كفاءة قطاع النقل في اليمن وزيادة قدرة المطار الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات.

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