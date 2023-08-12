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السعودية تعين "نايف السديري" سفيرا مفوضا فوق العادة لدى فلسطين

منذ ساعة واحدة
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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (السبت 12-8-2023)إن المملكة العربية السعودية قررت تعين سفير مفوض وفوق العادة غير مقيم لدى فلسطين.

وأضافت الوكالة على موقعها الرسمي أن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري “سفيرا مفوضا وفوق العادة لخادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية، لدى دولة فلسطين وقنصلا عاما للمملكة في القدس، عاصمة دولة فلسطين”.

وذكرت الوكالة أن ذلك جاء خلال استقبال الخالدي للسفير السديري اليوم السبت بمقر السفارة الفلسطينية لدى الأردن.

وأشارت الوكالة إلى أن أوراق الاعتماد الأصلية ستُسلم للرئيس الفلسطيني محمود عباس “في القريب العاجل”.

ونقلت الوكالة عن الخالدي قوله إن “هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين”.

    المصدر :
  • رويترز

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