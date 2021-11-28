السعودية تفتح أبوابها لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح بدءاً من هذا التاريخ

أعلنت السلطات السعودية عن قرار جديد يتعلق بالسماح بدخول المملكة لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

على أن يبدأ تطبيق القرار السعودي اعتباراً من صباح السبت المقبل، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على القادمين لمدة 3 أيام.

وذكر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتاً من بعض الدول إلى المملكة، والذي يستلزم قضاء 14 يوماً خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة كورونا، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محلياً وعالمياً، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورنا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول، فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول، لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح السبت المقبل، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 3 أيام. وأكد المصدر على أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحاً أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، بحسب تطورات الوضع عالمياً.

إلى ذلك، أعلنت الكويت إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة مع كل من جنوب أفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو واسواتيني وزامبيا وملاوي، باستثناء طائرات الشحن. وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية في بيان نقلته «كونا» أمس «إن الحجر المؤسسي يطبق على المواطنين القادمين من تلك الدول المذكورة لمدة 7 أيام مع عمل فحص عند الوصول وفي اليوم السادس من الحجر». وذكرت أنه يمنع دخول البلاد للمقيمين القادمين من تلك الدول ما لم يقيموا خارج هذه الدول مدة 14 يوماً على الأقل.

ودعت الإدارة المواطنين إلى تجنب السفر في الوقت الراهن إلا في حالات الضرورة، وخصوصا الدول التي ظهرت فيها السلالة المتحورة الجديدة للفيروس.