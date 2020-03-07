السعودية تفرض إجراءات دخول “جديدة” على 3 دول خليجية بسبب كورونا

أعلنت السعودية، ليل الجمعة السبت، قصر الدخول بشكل مؤقت إلى المملكة عبر المنافذ البرية مع الإمارات والكويت والبحرين على الشاحنات التجارية فقط ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا “المستجد”.

وأضافت “وزارة الصحة ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورا”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن المملكة قصرت بشكل مؤقت أيضا دخول القادمين من تلك الدول على 3 مطارات هي مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام وذلك في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن “الحكومة السعودية حددت عددا من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد ومحاصرته والقضاء عليه”.

وبالنسبة لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القادمين من الدول الثلاث، فيبدأ سريان هذا الإجراء في تمام الساعة (11:55) من مساء السبت.