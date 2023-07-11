الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
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السعودية تقدم لباكستان دعما ماليا بملياري دولار

منذ دقيقتين
علما السعودية وباكستان

علما السعودية وباكستان

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قال وزير المالية الباكستاني، الثلاثاء، إن السعودية أودعت ملياري دولار في حساب البنك المركزي الباكستاني، لتقدم بذلك دفعة جديدة للاقتصاد المتعثر بعد اتفاق على حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف الوزير إسحاق دار في مقطع فيديو مسجل “أشكر السعودية‭‭‭‭ ‬‬‬‬نيابة عن رئيس الوزراء وقائد الجيش”.

كانت المملكة قد تعهدت بالفعل بالأموال لباكستان لكنها انتظرت التوصل لاتفاق بين باكستان وصندوق النقد الدولي قبل الإيداع.

وسيعزز الدعم المالي احتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة في البنك المركزي، والتي انخفضت إلى ما يكفي بالكاد لتغطية الواردات الخاضعة للرقابة لمدة شهر واحد.

وحصلت إسلام اباد أخيرا على خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في أواخر الشهر الما

    المصدر :
  • رويترز

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