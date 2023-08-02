السعودية تقدم 1.2 مليار دولار لدعم الحكومة اليمنية

أعلنت السعودية (الثلاثاء 1-8-2023) عن تقديم دعم اقتصادي جديد لليمن حجمه 1.2 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة ودعم المرتبات والأجور ونفقات تشغيل المؤسسات والهيئات الحكومية الخدمية، ولضمان تحقيق الأمن الغذائي.

وقالت وكالة الانباء السعودية(واس) إن هذا الدعم يأتي” بتوجيهات وحرص من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، انطلاقا من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين، واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة، ودعما لمجلس القيادة الرئاسي… وكذا امتدادا للاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة واليمن في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية”.

وقال وزير المالية اليمني سالم بن بريك الذي وقع الاتفاق الى جانب السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر، بأن اليومين المقبلين سيشهدان تقديم الدفعة الأولى من الدعم بمبلغ 250 مليون دولار، لتسديد فاتورة مرتبات لموظفي الدولة، ودفع التزامات الميزانية الحتمية والأمن الغذائي، واستيراد المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء.

من جانبه قال السفير السعودي، إن الدعم سيخصص لمساعدة الحكومة اليمنية في معالجة عجز الموازنة ودفع الاجور والمرتبات، ودعم استقرار الريال اليمني وتمكين البنك المركزي من توفير العملة الصعبة للواردات الغذائية الأساسية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء وتعزيز الأمن، وإيقاف فرص العودة إلى النزاع بين الأطراف اليمنية وتشجيعها على الجلوس إلى طاولة الحوار، والتوصل لحل سياسي شامل.

وتوقف القتال إلى حد بعيد مع الحوثيين المتحالفين مع إيران في شمال اليمن خلال العام الماضي، لكن الحكومة المعترف بها دولياً تعاني بسبب تراجع قيمة العملة وارتفاع الأسعار.

وتدهور الوضع في عدن وجنوب اليمن على وجه الخصوص منذ أن استهدفت عدة هجمات بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين ناقلات النفط في محطات النفط الجنوبية، مما حال دون تصدير الحكومة للخام من هناك.