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السعودية تقرر فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2022 3:27 صباحًا
طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية

طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية

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أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، يوم الجمعة، عن فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

وقالت الهيئة، في بيان، عبر حسابها على تويتر: “في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزًا للربط الجوي الدولي”،

وأضاف البيان: “تعلن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء”.

كان مسؤول أمريكي قد ذكر في وقت سابق يوم الخميس لرويترز أن السعودية ستسمح قريبا لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق مجالها الجوي دون عوائق وبتسيير رحلات طيران عارض مباشرة من إسرائيل لنقل المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج.

وأشار المسؤول إلى أن من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإجراء خلال زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن للسعودية. ويركز بايدن على اندماج إسرائيل في منطقة الخليج، وخاصة السعودية.

وبدأت السعودية في السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق أراضيها عبر ممر جوي خاص للرحلات الجوية من وإلى الإمارات والبحرين، بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وهاتين الدولتين.

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