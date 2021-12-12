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السعودية تقر ميزانية مليارية لعام 2022 بفائض يٌقدر بـ 24 مليار دولار

12 - ديسمبر - 2021
الملك سلمان بن عبدالعزيز

الملك سلمان بن عبدالعزيز

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أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هجرية (2022 ميلادية)، بفائض يصل إلى نحو 24 مليار دولار.

وقال الملك سلمان خلال جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية:

“بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام المالي القادم بعد تجاوز المملكة، الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة كورونا، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030، حيث نهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف الملك سلمان أن الإنفاق في هذه الميزانية يبلغ 950 مليار ريال (254.5 مليار دولار)، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال (278.5 مليار دولار)، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال (24 دولار).

وتابع الملك سلمان بالقول: “إننا عازمون على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان”.

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