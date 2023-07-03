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السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط إلى أغسطس

منذ 15 ساعة
صادرات النفط السعودية

صادرات النفط السعودية

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قالت وكالة الأنباء السعودية، الاثنين، إن المملكة ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا لشهر آخر في أغسطس آب.

ونقلت الوكالة الأنباء مصدر مسؤول بوزارة الطاقة قوله إن “إنتاج المملكة لشهر أغسطس 2023 سيبلغ نحو تسعة ملايين برميل يوميا”.

وأضاف المصدر أن الخفض الطوعي قد يمتد إلى ما بعد أغسطس.

ويأتي الخفض الإضافي إلى جانب الخفض الطوعي الذي أعلنته المملكة سابقا في أبريل نيسان مع منتجي تحالف أوبك+ الآخرين، والذي يمتد حتى ديسمبر 2024.

وكانت السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، تعهدت في وقت سابق هذا الشهر بإجراء خفض كبير في إنتاجها في يوليو تموز ليضاف إلى اتفاق تحالف أوبك+ الأوسع لخفض الإمدادات حتى عام 2024 في وقت تسعى فيه المجموعة لتعزيز أسعار النفط المنخفضة.

ويضخ تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، نحو 40 بالمئة من الخام العالمي.

    المصدر :
  • رويترز

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