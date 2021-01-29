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السعودية تمدد حظر سفر مواطنيها حتى هذا الموعد

منذ 36 دقيقة
الخطوط الجوية السعودية

الخطوط الجوية السعودية

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أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، عن تمديد موعد رفع تعليق السفر للمواطنين بشكل كامل، ليكون في 17 ايار، بدلا من 31 آذار 2021.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه سيتم في ذات التاريخ، فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

وأضاف المصدر، حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن سبب قرار مد حظر سفر المواطنين يعود إلي تأخر الشركات المصنعة للقاح “كوفيد- 19” في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة، حسب ما أوضح وزير الصحة السعودي.

وأوضح المصدر، أن القرار تم اتخاذه، نظراً إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في السعودية قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصاً على الصحة العامة في السعودية، وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة.

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