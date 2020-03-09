السعودية تمنح منظمة الصحة العالمية 10 ملايين دولار لمكافحة كورونا

أعلنت السعودية اليوم الإثنين؛ منح منظمة الصحة العالمية، مبلغ 10 ملايين دولار لمساعدتها في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“؛ فقد ”وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم دعم مالي قدره 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، استجابة لندائها في تكثيف الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد“.

وسبب فيروس ”كورونا“ المستجد حالة استنفار عالمي، بعد إصابة أكثر من 100 ألف شخص أغلبهم في الصين، فيما توفي بسببه عدة آلاف في دول متفرقة.

واتخذت دول خليجية وعربية إجراءات حازمة لمواجهة كورونا، منها تعليق رحلات الطيران المدني وتوقيف الدراسة وتقليص الفعاليات والتجمعات أو تأجيلها، كما كثفت من جهودها الصحية والتوعوية للحد من المرض.

وسُجلت حوالى 3600 وفاة جراء فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وكانت غالبيتها في الصين.