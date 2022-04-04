السعودية تمنع استجداء المال عبر الإنترنت

قررت النيابة العامة السعودية معاقبة كل من يستجدي للحصول على المال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، بالسجن والغرامة.

وعرفت النيابة المتسول بأنه كل “من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت”.

وقالت إن ممتهن التسول هو “من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول”.

والجمعة الماضية، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجهات الأمنية بالأمن العام في مختلف مناطق المملكة ضبطت (3719) متسولا، فيما سُلمت المبالغ المضبوطة معهم للجهات المختصة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية السعودية لمكافحة التسول بمختلف صوره.