السعودية تنشئ أكبر محطة للطاقة الشمسية في المنطقة

وقعت شركة المياه والكهرباء القابضة “بديل” إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة “أكوا باور”، اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السعودية، بقدرة إنتاجية تبلغ 2060 ميغاواط وذلك في الشعيبة، بمنطقة مكة المكرمة، وتبلغ قيمة العقد 1.75 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع على مراحل تنتهي آخرها في الربع الأخير من العام 2025.

وبحسب الاتفاقية، ستكون ملكية المشروع مشتركة بين شركتي “بديل” و” أكوا باور” بواقع 50 بالمئة لكل منهما، وذلك بتأسيس شركة مشتركة خاصة بتطوير المشروع تحت مسمى “شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية”.

وتوقعت أكوا باور في بيان نشر على موقع “تداول” السعودية أن يظهر الأثر المالي بعد التشغيل التجاري والمتوقع في الربع الاخير من عام 2025.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية إبرامها اتفاقيات شراء الطاقة للمحطة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، حيث من المخطط للمشروع أن يسهم في تحقيق مستهدفات السعودية في قطاع الطاقة المتجددة.

وبهذه المناسبة، أوضح نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميّد أن المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يتضمن تطوير 70 بالمئة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في السعودية بحلول عام 2030، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وقال “يعد قطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة أحد القطاعات الإستراتيجية التي يركز الصندوق عليها في إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية لتعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل”.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة “أكوا باور” محمد أبونيان، أن الحكومة السعودية تمضي قدماً في تنفيذ خططها الرامية إلى تنويع مزيج الطاقة من خلال التوجّه نحو مصادر الطاقة المتجددة، مبينًا أن التعاون مع “بديل” والشركة السعودية لشراء الطاقة، لتنفيذ هذا المشروع سيكون بمثابة مشروع مرجعي جديد لتنمية الطاقة المستدامة على مستوى المنطقة.

وأوضح أن “بديل” و”أكوا باور” ستقومان ببناء وامتلاك وتشغيل محطة الشعيبة الثانية وبيع الكهرباء من خلالها للشركة السعودية لشراء الطاقة، وعند إنجازها بالكامل، سوف تسهم هذه المحطة في تزويد 350 ألف وحدة سكنية بالكهرباء.

يُذكر أن محطة الشعيبة الثانية هي المحطة السادسة لتوليد الطاقة الشمسية والتابعة لـ “أكوا باور” في السعودية، في الوقت الذي تضم فيه محفظة مشاريع أكوا باور محلياً 13 محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر، كما تعمل “بديل” و”أكوا باور” على تطوير مشروع سدير للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1500 ميجاواط، الذي يعتبر حجر الأساس لالتزام صندوق الاستثمارات العامة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.