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السعودية توقع اتفاقيات في مجال الذكاء الاصطناعي

منذ 10 دقائق
السعودية توقع اتفاقيات في مجال الذكاء الاصطناعي

السعودية توقع اتفاقيات في مجال الذكاء الاصطناعي

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وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، اليوم الخميس، ثلاث مذكرات تفاهم مع “آي بي إم” و”علي بابا” و”هواوي” خلال قمة في المملكة، وفقا لما ذكرته “واس”.

وجاء توقيع الاتفاقيات في اليوم الثاني لأعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتي تنظمها الهيئة السعودية وتعقد بشكل افتراضي في الرياض.

وتأتي القمة العالمية في سياق سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتتضمن القمة تسليط الضوء على دور “سدايا” في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف “رؤية 2030″، خطة للتحول الاقتصادي.

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