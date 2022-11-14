السعودية توقع مذكرة تفاهم تتعلق بمشروعات البنية التحتية

وقع صندوق الثروة السيادية السعودي مذكرة تفاهم مع شركة بلاك روك لاستكشاف فرص الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بالشرق الأوسط مع التركيز على السعودية.

وقال صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا بأكثر من 600 مليار دولار، إن مذكرة التفاهم غير الملزمة ستكون أساسا لترسيخ استراتيجية البنية التحتية لشركة بلاك روك في الشرق الأوسط. وأضاف أن بلاك روك‬، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، تعتزم تشكيل فريق متخصص في استثمارات البنية التحتية في الرياض.

وتشمل القطاعات المستهدفة الطاقة والمرافق والنقل والاتصالات.

وأضاف الصندوق في بيان “يخطط الصندوق وبلاك روك للتعاون بما يمكنهما من جذب المستثمرين الإقليميين والدوليين للمشاركة في المشاريع الاستثمارية وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية وإضافة قيمة إيجابية للاقتصاد والسوق السعوديين وتمكين نقل المعرفة والمهارات”.

وصندوق الاستثمارات العامة، الذي يسعى لزيادة الأصول الخاضعة لإدارته إلى أكثر من تريليون دولار بحلول 2025، هو المحرك الرئيسي لرؤية 2030، وهو برنامج أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط واجتذاب الاستثمارات الأجنبية لإنشاء قطاعات جديدة وتحفيز خلق الوظائف.

وفي أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي أطلقت السعودية صندوقا وطنيا للبنية التحتية لدعم مشروعات بقيمة تصل إلى 200 مليار ريال على مدار العقد المقبل. وقدمت بلاك روك المشورة في إنشاء الصندوق بعدما أسست مكتبا في الرياض عام 2019 للاستفادة من الأجندة الإصلاحية بالمملكة.

وقال متحدث باسم شركة بلاك روك إن مذكرة التفاهم هي مبادرة جديدة منفصلة عن صندوق البنية التحتية الوطني الذي تم إطلاقه تحت إدارة صندوق التنمية الوطني في المملكة.

وقادت بلاك روك، التي تدير أصولا بقيمة 7.96 تريليون دولار، تحالفا العام الماضي لشراء حصة بقيمة 15.5 مليار دولار في شركة خطوط الغاز التابعة لأرامكو السعودية. وكانت قد حصلت قبل ذلك بعامين على حصة في أصول خطوط الأنابيب التابعة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك).