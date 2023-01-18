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السعودية: حرب اليمن لن تحل إلا من خلال تسوية سياسية

منذ 10 دقائق
فيصل بن فرحان

فيصل بن فرحان

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قال وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، إنه يجري تحقيق تقدم صوب إنهاء حرب اليمن، التي تقود الرياض فيها تحالفا عسكريا، لكنه أضاف أن هناك المزيد ينبغي فعله بما في ذلك إعادة العمل بالهدنة وتحويلها إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان آل سعود خلال حديثه بإحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن الصراع المستمر منذ ثمانية أعوام لن يحل إلا من خلال تسوية سياسية.

وفي نفس الجلسة، قال هانس جروندبرج مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إن إنهاء الحرب “لن يكون سهلا” مضيفا أن انعدام الثقة ما زال قائما لكن خطوات كبيرة تم اتخاذها في الآونة الأخيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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