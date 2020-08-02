السعودية..”رئاسة الحرمين” تعلن ختام مناسك الحج

أكدت رئاسة الحرمين بالسعودية عن نجاح موسم الحج لهذا العام الاستثنائي بسبب تفشي فيروس كورونا .

أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ عبدالرحمن السديس مساء اليوم الأحد نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع وختام المناسك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن السديس تأكيده أن ”التميز الملحوظ في تيسير خدمات حجاج بيت الله الحرام هذا العام بالرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا، هو نتاج متابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتوفير أفضل الخدمات التي تضمن الصحة والسلامة لقاصدي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة في حج هذا العام“.

وشدد على أن نجاح موسم الحج تحقق بفضل ”منظومة الخدمات المتكاملة التي أنجزت بتعاون عدد من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن“.

وفي وقت سابق اليوم، بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد على الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وهو آخر منسك يقوم به الحاج، إذ عليه أن يطوف بالبيت سبعة أشواط من دون سعي، ويصلي ركعتين، وبذلك تنتهي مناسك وأعمال الحج.

وكان الدكتور عبد الفتاح بن سليمان المشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي قد قال : “نبارك للجميع على نجاح موسم الحج هذا العام”.

وأضاف “المشاط”، خلال مداخلة عبر “سكايب” مع قناة “النيل للأخبار”، أن موسم الحج هذا العام اتخذ كل التدابير الصحية والإجراءات الوقائية التي ساعدت على نجاح الموسم، بالإضافة إلى تقليل مخاطر إصابة الحجاج بأي أمراض خاصة فيروس كورونا.

وأكد أن خطة الحج هذا وضعت بشكل مسبق وتناولت الحجيج من قبل قدومه إلى مكة المكرمة، بداية من عزله 7 أيام وفحصه قبل انتقاله إلى مكة المكرمة للتأكد من خلوه من فيروس كورونا، ثم انتقاله إلى مكة المكرمة وبقائه لمدة4 أيام قبل أداء المشاعر.