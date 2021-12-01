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السعودية.. رفع تعليق الرحلات المباشرة من مصر و5 دول أخرى

1 - ديسمبر - 2021
العاصمة السعودية- الرياض

العاصمة السعودية- الرياض

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من المقرر أن تبدأ المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بتطبيق قرار رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من مصر و5 دول أخرى.

وجاء في بيان للهيئة العامة للطيران المدني في المملكة أنه: “ابتداء من الساعة الواحدة من صباح الأربعاء، يبدأ رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية عن 6 دول معلق القدوم منها، هي: جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، وذلك دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة”.

وشددت الهيئة على “جميع الناقلات الجوية بأهمية تطبيق إجراءات القدوم التالية: تقديم شهادة PCR سارية المفعول قبل الرحلة بـ 72 ساعة، التسجيل في منصة قدوم، تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة التحصين خارج المملكة، التقيد بأخذ المسحة الطبية في اليومين الأول والخامس من الحجر الصحي المؤسسي”.

وأكدت الهيئة على ضرورة “الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة”.

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