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السعودية ستزيد إنتاج النفط إذا تراجع الإنتاج الروسي

2 - يونيو - 2022
منشاة نفطية سعودية

منشاة نفطية سعودية

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ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الأربعاء نقلا عن مصادر أن السعودية مستعدة لزيادة إنتاج النفط إذا انخفض الإنتاج الروسي بسبب العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو.

وأضاف التقرير نقلا عن مصدر دبلوماسي أن المناقشات المتعلقة بزيادة فورية في إنتاج النفط السعودي والإماراتي قد يعلن عنها خلال اجتماع أوبك+ اليوم الخميس.

يضم تكتل أوبك+ الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا.

وقال المصدر الدبلوماسي إن زيادة الإنتاج المقررة في سبتمبر أيلول ستطبق بدءا من يوليو تموز وأغسطس آب.

وسبق أن رفضت السعودية، أكبر منتج للنفط في أوبك، دعوات أمريكية لزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادة التدريجية التي اتفقت عليها مع بقية الدول الأعضاء في أوبك+.

وقال التقرير نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات إن السعودية وافقت على تغيير موقفها وزيادة الإنتاج لتهدئة أسعار النفط، في إطار تقارب مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف أن السعودية أكدت أيضا أنها ستستجيب في نهاية المطاف وستزيد الإنتاج في حال حدوث أزمة إمدادات في سوق النفط.

    المصدر :
  • رويترز

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