السعودية: سنوفر لقاحات متعددة لكورونا وبكميات مناسبة

التطعيم ضد كورونا في السعودية

تبذل السعودية جهودا حثيثة لتوفير لقاحات كورونا من أجل مواجهة الفيروس ، ورفع حالة المراكز الصحية الخاصة بالفحوصات.

وقال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة ستوفر لقاحات كورونا من مصادر مختلفة بكميات كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحاً أن المملكة من أوائل دول العالم التي بدأت في إعطاء اللقاحات في 17 ديسمبر الماضي.

وقال الربيعة في كلمة أدلى بها “عن بعد” خلال الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة الـ 20 إن الوزارة لاحظت خلال الأسابيع الأربعة الماضية ارتفاعاً في المنحنى الوبائي لإصابات كورونا في السعودية.

وأكد أن وزارة الصحة تعمل في الوقت الحالي، على تسطيح المنحنى الوبائي، كما تعمل بجدية مع جهات مختلفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر بعد ملاحظة بعض التراخي على حد وصفه.

وأشار وزير الصحة السعودي، إلى حجم التجهيزات الصحية الكبيرة، إذ زادت السعودية عدد أسرّة العناية المركزة إلى 13 ألف سرير بزيادة نسبتها 60%.

وقال إنه “يتوفر اليوم أكثر من 230 عيادة (تطمن) لفحص كورونا عدا إجراءات الفحص الموسع”.