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السعودية.. صفقة استحواذ جديدة في شركة عالميّة متخصصة بالطاقة

منذ 39 دقيقة
الطاقة السعودية

الطاقة السعودية

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أعلن صندوق “الاستثمارات العامة” في المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، عن صفقة استحواذ جديدة في شركة عالمية متخصصة في مجال تطوير وتشغيل تقنيات إنتاج الطاقة باستخدام الرياح البحرية.

فقد كشف صندوق الاستثمارات العامة على “استحواذه ما يصل إلى 9.5% في شركة “سكاي بورن رينيوبلز” الرائدة عالميًا في مجال تطوير وتشغيل تقنيات إنتاج الطاقة باستخدام الرياح البحرية، إلى جانب “غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز” الذي يعد أحد أهم المدراء العالميين في إدارة الأصول في قطاع البنية التحية.

هذا وستسهم الخطوة في تعزيز جهود مشاركة صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو مصادر الطاقة النظيفة، وذلك عبر الاستثمار في منصة لإنتاج طاقة الرياح البحرية في عدة مناطق حول العالم”.

كما أوضح “الصندوق” في بيان أن أصول شركة “سكاي بورن رينيوبلز” تشمل حصصا في مشاريع قائمة أو قيد التنفيذ في كل من ألمانيا وفرنسا وتايوان، إلى جانب مشاريع متنوعة ومستقبلية، بهدف إنتاج أكثر من 30 جيجا واط من طاقة الرياح البحرية، لافتا إلى أن “سكاي بورن رينيوبلز” تمتلك خبرات تمتد إلى أكثر من 20 عاما في مجال التطوير، إضافة إلى سجل واسع من الإنجازات يشمل تطوير ما يقارب من 7 جيجا واط حاليا، بالإضافة إلى التواجد في أكثر من 15 دولة في أوروبا وآسيا والدول المطلة على المحيط الهادئ.

فيما ذكر صندوق الاستثمارات العامة أنه يمتلك عددا من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات منخفضة الكربون مثل المركبات الكهربائية، ومشاريع الطاقة الشمسية التي يهدف الصندوق فيها لتطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030، ومن ذلك استثمارات متعددة في قطاع الطاقة المتجددة مثل شركة “أكواباور” ومشروع “سدير” للطاقة الشمسية ومشروع شعيبة للطاقة الشمسية وقطاع المركبات الكهربائية من خلال الاستثمار في شركة السباقات البحرية الكهربائية المحدودة “E1 Series”، و”لوسِد موتورز”، و”سير”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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