الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
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السعودية: قرار مجلس الأمن خطوة أولى لمحاسبة قوات الاحتلال على انتهاكاتها الصارخة

منذ 11 دقيقة
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

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رحبت السعودية الخميس بصدور قرار مجلس الأمن الذي يلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على غزة.

واعتبرت الرياض أن قرار مجلس الأمن خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووقف العمليات العسكرية ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الصارخة لجميع المعايير القانونية والإنسانية.

وفي وقت سابق الخميس، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة ورفض المملكة الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستهدافا صريحا للمدنيين والطواقم الطبية.

وأكدت المملكة ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.

وكان الجيش الأردني أعلن إصابة 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني جراء القصف.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن بلاده ستتخذ خطواتها المقبلة بناء على نتائج التحقيق، مشددا على بقاء المستشفى في القطاع.

 

    المصدر :
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