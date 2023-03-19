السعودية: لتحري هلال رمضان الثلاثاء

دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، الأحد، “عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان، مساءَ الثلاثاء المقبل، حسب تقويم أم القرى، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت المحكمة العليا في بيان: “نظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا السابق رقم (167 هجرية) أن يوم الثلاثاء الموافق 21 شباط (فبراير) 2023، هو غرة شهر شعبان لعام 1444هجرية، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء، 29 / 8 / 1444هـجرية، الموافق 21 آذار 20223 ميلادية، حسب تقويم أم القرى”.

وأضاف البيان: “وترجو المحكمة العليا ممن يرى الهلال بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

وأملت المحكمة العليا “ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”.