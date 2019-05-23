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السعودية لمجلس الأمن.. “ألجموا سلوك إيران المدمر”

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بعثت السعودية برسالة إلى مجلس الأمن، مساء الأربعاء، تفند فيها تصرفات إيران في المنطقة، ومطالبة بإلجام سلوكها المدمر.

وأشارت الرسالة إلى تصرفات إيران وسلوكها المتهور المتمثل في جر المنطقة إلى وضع خطير.

كما أكدت استمرار النظام الإيراني في دعم أجنحته العميلة في المنطقة، وتعديه على السلام والأمن الدوليين، وعلى استقرار وإمدادات أسواق النفط في العالم.

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إلى ذلك، ناشدت السعودية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال اتخاذ موقف ثابت ضد النظام الإيراني.

وشددت على أنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع نشوب الحرب.

وتتهم السعودية إيران بزعزعة استقرار عدة دول عربية، لا سيما اليمن، عبر دعم ميليشيات الحوثي، ومدها بالأسلحة، والصواريخ الباليستية وطائرات الدرون التي وجهت مراراً نحو المملكة، وكان آخرها قبل يومين، حيث تصدت الدفاعات السعودية الجوية لطائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق محافظة نجران.

 

المصدر:- العربية.نت

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