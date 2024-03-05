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السعودية.. مسح يظهر انتعاش النشاط التجاري غير النفطي في شباط

منذ ساعة واحدة
الحركة التجارية في السعودية

الحركة التجارية في السعودية

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أظهر مسح اليوم الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024، أن النشاط التجاري غير النفطي في السعودية انتعش في فبراير شباط مدعوما بأسرع نمو في الإنتاج في خمسة أشهر.

وانتعش مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسميا إلى 57.2 نقطة في فبراير شباط، مرتفعا من 55.4 نقطة في يناير كانون الثاني، والتي كانت أدنى قراءة في عامين.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.5 نقطة، وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر أيلول، مما يشير إلى زخم أكبر على صعيد الطلب. وانتعش نشاط الطلبيات الجديدة أيضا مدعوما بعودة النمو في طلبات التصدير.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 62.2 نقطة الشهر الماضي من 60.5 نقطة في يناير كانون الثاني، مواصلا البقاء في منطقة التوسع، لكن الزيادة كانت أبطأ مما كانت عليه في الأشهر القليلة السابقة.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن النمو كان مدفوعا بقطاعي الخدمات والبناء.

وتابع “بالإضافة إلى ذلك، يشير الارتفاع الكبير في طلبات التصدير الجديدة إلى تزايد الطلب على المنتجات المحلية من الأسواق الدولية والقدرة التنافسية العالية في الصناعات المحلية”.

وتحسنت توقعات الأعمال على مدى 12 شهرا في فبراير شباط مقارنة بالشهر السابق، مدعومة بتوقعات أقوى للطلب.

وقال وزير المالية السعودي في فبراير شباط إن من المتوقع أن يتجاوز النمو غير النفطي في المملكة خمسة بالمئة على المدى المتوسط، وهو أقل قليلا من المعدل المتوقع سابقا البالغ ستة بالمئة.

وتفوق أداء الأنشطة غير النفطية بشكل كبير على قطاع النفط العام الماضي والذي تباطأ بشكل حاد على خلفية تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.

    المصدر :
  • رويترز

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