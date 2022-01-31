السعودية: نقف مع الإمارات ضد كل تهديد يطال أمنها

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، “أننا ندين ونستنكر بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في دولة الإمارات الشقيقة، بهجمات متتالية آخرها اطلاق صاروخ باليستي على إمارة أبو ظبي”.

ولفتت، في بيان، إلى أن السعودية “تؤكد وقوفها التام مع دولة الإمارات، تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها، وتشدد على استمرارها بالتصدي لكافة المحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيا الحوثية، من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن”.