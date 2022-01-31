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السعودية: نقف مع الإمارات ضد كل تهديد يطال أمنها

31 - يناير - 2022
علم السعودية

علم السعودية

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، “أننا ندين ونستنكر بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في دولة الإمارات الشقيقة، بهجمات متتالية آخرها اطلاق صاروخ باليستي على إمارة أبو ظبي”.

وجددت وزارة الخارجية “تضامن السعودية الكامل، مع دولة الإمارات إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”.

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