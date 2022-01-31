السعودية: نقف مع الإمارات ضد كل تهديد يطال أمنها
31 - يناير - 2022
علم السعودية
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، “أننا ندين ونستنكر بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في دولة الإمارات الشقيقة، بهجمات متتالية آخرها اطلاق صاروخ باليستي على إمارة أبو ظبي”.
وجددت وزارة الخارجية “تضامن السعودية الكامل، مع دولة الإمارات إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”.
ولفتت، في بيان، إلى أن السعودية “تؤكد وقوفها التام مع دولة الإمارات، تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها، وتشدد على استمرارها بالتصدي لكافة المحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيا الحوثية، من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن”.