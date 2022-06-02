السعودية وأوبك على طريق تعويض نقص إنتاج النفط الروسي!

قد ترفع السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاج النفط لتعويض نقص الإنتاج الروسي في خطوة من شأنها تخفيف بعض الضغوط الناجمة عن ارتفاع التضخم العالمي وتمهد الطريق لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للرياض.

وقال مصدران من أوبك+ اليوم الخميس إن المجموعة تعكف على التوصل لاتفاق لتعويض انخفاض إنتاج النفط الروسي الذي تراجع بنحو مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة نتيجة العقوبات الغربية على موسكو بعد غزو أوكرانيا.

وذكر أحد المصدرين، وهو مطلع على الموقف الروسي، أن موسكو قد توافق على تعويض منتجين آخرين لانخفاض إنتاجها لكن ليس بالضرورة أن يكون تعويضا كاملا.

وأضاف المصدر “في نهاية المطاف قد تتم الموافقة على التعويض” لكنه قال إن القرار قد لا يتخذ في اجتماع أوبك+، التي تضم أوبك ومنتجين آخرين منهم روسيا، اليوم الخميس.

لكن مصدرا خليجيا من أوبك+ قال إن اتخاذ قرار بهذا الشأن “محتمل للغاية” في الاجتماع الوزاري اليوم.

ويعمل دبلوماسيون أمريكيون منذ أسابيع على ترتيب زيارة بايدن الأولى للرياض بعد عامين توترت فيهما العلاقات.

وقال مصدر مطلع إن واشنطن تريد وضوحا بشأن خطط السعودية والإمارات لإنتاج النفط قبيل زيارة بايدن المحتملة لعقد قمة مع زعماء دول الخليج، ومنهم الأمير محمد بن سلمان، في الرياض.

شعبية بايدن

قال مصدر خليجي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر “زيارة بايدن الوشيكة قد تشكل ضغطا على منتجي النفط الخليجيين في أوبك لزيادة الإنتاج”.

وسعى بايدن، الذي يواجه تراجعا في شعبيته قبيل انتخابات التجديد النصفي وسط ارتفاع أسعار البنزين، للضغط على السعودية لضخ المزيد من النفط. وقالت مصادر من الجانبين إن ولي العهد السعودي رفض الاستجابة قبل أن يكون بايدن مستعدا للتعامل معه مباشرة.

وتعقد أوبك+ اجتماعا افتراضيا عبر الإنترنت في وقت لاحق اليوم الخميس ومن المتوقع على نطاق واسع أن تلتزم خلاله بخطتها القائمة لزيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا مثلما فعلت في اجتماعات سابقة متجاهلة دعوات لزيادات أكبر في الانتاج.

وتفيد تقديرات مختلفة بأن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا قد تؤدي إلى خفض إنتاج ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يوميا.

وأنتجت روسيا بالفعل أقل من حصتها المستهدفة بموجب اتفاق أوبك+ البالغة 10.44 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان، إذ بلغ إنتاجها نحو 9.3 مليون برميل يوميا.

واتفقت أوبك+ على خفض قياسي في إنتاج النفط في عام 2020 عندما قلصت جائحة فيروس كورونا الطلب بشدة. وتتراجع المجموعة تدريجيا عن هذا الاتفاق الذي ينقضي أجله في سبتمبر أيلول. وبحلول هذا الموعد لن يكون لدي المجموعة سوى طاقة إنتاجية فائضة محدودة.

وتنتج السعودية حاليا 10.5 مليون برميل يوميا ونادرا ما اختبرت مستويات إنتاج مستدامة فوق مستوى 11 مليون برميل يوميا.

وتشير تقديرات إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى دول أوبك، ومنها الإمارات، تقل عن مليوني برميل يوميا.

وقال بيارن شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى بنك إس.إي.بي “لا توجد طاقة إنتاجية فائضة في السوق تكفي لتعويض النفط المحتمل فقده من روسيا”.