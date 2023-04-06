السعودية وإيران توقعان بيان استئناف العلاقات

أعلنت السعودية وإيران في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، عقب التقاء وزيري خارجية البلدين، في بكين، الاتفاق على ترتيبات بدء إعادة فتح السفارتين والقنصليات بين الدولتين، فيما دعا وزير الخارجية السعودي نظيره الإيراني لعقد لقاء ثنائي في الرياض.

وبحسب نص البيان، اتفق الجانبان على استئناف الرحلات الجوية وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين، كما اتفقا على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.

ووفقاً للبيان السعودي الإيراني، تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة عام 2001، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية التعاون العام الموقعة عام 1998.

واتفق وزيرا الخارجية السعودي والإيراني على القيام بكل ما يلزم لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بحسب نص البيان الرسمي.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم، في العاصمة الصينية بكين.

وأكدا إتمامَ الاتفاق بعد جولات من المباحثات التي كانت تمت خلال العامين الماضيين.