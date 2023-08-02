السعودية والكويت تجددان التأكيد على ملكيتهما لموارد حقل الدرة للغاز

قالت وكالة الأنباء السعودية في ساعة مبكرة من (الخميس 3-8-2023) نقلا عن بيان لوزارة الخارجية السعودية إن المملكة والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة للغاز الطبيعي هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها أيضا إن البلدين تجددان دعواتهما لإيران “للتفاوض حول ترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة”.

وقالت الوزارة إن السعودية والكويت ستدخلان المفاوضات كطرف واحد وإيران كطرف آخر في المحادثات “وفقا لأحكام القانون الدولي”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن “الكويت والسعودية تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضافت أن “البلدين يجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع البلدين كطرف تفاوضي واحد وإيران كطرف آخر وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.

يذكر أن إيران كانت أعلنت، الأحد، تمسكها بـ”حقوقها” في حقل الدرة، وأكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أحقية موقف طهران في حقل “آرش” أو الدرة للغاز، قائلا: “إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد ولن تتحمل أي تضييع لحقوقها”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال أوجي، على هامش ندوة بشأن خطط ومشاريع حقول النفط والغاز المشتركة: “إيران لطالما دعمت الحلول السلمية بشان قضايا الحدود البرية والمائية مع دول الجوار”.

وتابع: “اتبعنا على الدوام أسلوب التفاوض والتفاهم مع الجيران، وبشأن حقل “آرش” أيضًا نطالب باستخراج موحد ومشترك منه”.