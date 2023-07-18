السعودية وتركيا توقعان اتفاقيات في قطاعي الطاقة والدفاع

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، أن السعودية وتركيا وقعتا عددا من مذكرات التفاهم في عدة مجالات من بينها الطاقة والاستثمار المباشر والدفاع.

وقالت الوكالة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شهدا توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدة اليوم الثلاثاء إن السعودية وقعت عقدين مع شركة الصناعات الدفاعية التركية بايكار لشراء طائرات مسيرة “بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية”.

وأضاف الوزير أن البلدين وقعا أيضا خطة للتعاون الدفاعي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن أردوغان اجتمع مع ولي العهد السعودي في وقت متأخر من أمس الاثنين.

وكان أردوغان قد وصل إلى المملكة في وقت سابق من أمس في مستهل جولة خليجية يعلق عليها “آمالا كبيرة” لجذب الاستثمارات والتمويل بغية تحفيف الضغط على الميزانية وتقليل التضخم المزمن والتغلب على ضعف العملة.

ومن المقرر أن يختتم أردوغان جولته الخليجية، والتي تشمل أيضا قطر والإمارات، في 19 يوليو تموز.