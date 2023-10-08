السعودية ودول عربية تؤكد التزامها بتعديلات الإنتاج الطوعي للنفط

أعلنت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد أن البحرين والعراق والكويت وعمان والسعودية والإمارات أكدت مجددا الالتزام “بتعديلات الإنتاج الطوعي الجماعي والفردي” للنفط.

اجتمع وزراء نفط الدول الست على هامش فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أطلقته الأمم المتحدة في الرياض اليوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “أكد الوزراء من جديد استعداد دول إعلان التعاون لاتخاذ إجراءات إضافية في أي وقت في إطار جهودهم المستمرة لدعم استقرار السوق والبناء على التماسك القوي لدول (تحالف) أوبك+”.

ووافق أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، في يونيو حزيران على تمديد تخفيضات النفط الطوعية التي أعلنت لأول مرة في أبريل نيسان وحتى نهاية 2024.

وأعلنت السعودية وروسيا تخفيضات طوعية إضافية حتى نهاية 2023 وتخضع هذه التخفيضات لمراجعة شهرية.

ولم يجر وزراء أوبك+ يوم الأربعاء الماضي أي تغييرات على سياسة إنتاج النفط للمجموعة بعدما قالت السعودية وروسيا إنهما ستبقيان على تخفيضات الإمدادات الطوعية لدعم السوق.