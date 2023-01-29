السعودية.. وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد، وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحسب تغريدة نشرها الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية “واس”، سُيصلَّى على الراحل، يوم غدٍ الإثنين، الموافق 8/7/1444 هـ، بعد صلاة العصر في جامعة الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الإثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.https://t.co/H6GE3VOAko#واس pic.twitter.com/4qKiSOqIW5 — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 29, 2023