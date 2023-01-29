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السعودية.. وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز

منذ 49 دقيقة
علم السعودية

علم السعودية

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أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد، وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحسب تغريدة نشرها الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية “واس”، سُيصلَّى على الراحل، يوم غدٍ الإثنين، الموافق 8/7/1444 هـ، بعد صلاة العصر في جامعة الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

 

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