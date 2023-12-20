الأربعاء 7 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 20 ديسمبر 2023 |
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السعودية وفرنسا توقّعان على "اتفاقية تعاون عسكري"

منذ 7 دقائق
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو

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أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أنه ناقش مع نظيره الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، رؤية البلدين لأمن المنطقة واستقرارها وبحثا المستجدات الإقليمية والدولية.

وذكر الأمير خالد على منصة “إكس”، أنه ووزير القوات المسلحة الفرنسية شهدا توقيع مشروع خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير بين وزارة الدفاع السعودية ووزارة القوات المسلحة الفرنسية.

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) أذاعت في وقت سابق وصول الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له إلى باريس في زيارة رسمية، بناء على توجيه من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الوكالة إن الأمير خالد بن سلمان سيلتقي خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الفرنسيين، لبحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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