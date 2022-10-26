الأربعاء 1 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 26 أكتوبر 2022 |
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السعودية.. 300 مليون دولار إضافية لصندوق استثمارات تكنولوجية

منذ 6 دقائق
اتصالات السعودية

اتصالات السعودية

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قالت شركة الاتصالات السعودية “إس.تي.سي”، الأربعاء، إنها خصصت 300 مليون دولار إضافية لصندوق رأس المال الاستثماري التكنولوجي السعودي إس.تي.في، بما سيضيف إلى استثمار سابق بقيمة 500 مليون دولار.

وقالت إس.تي.سي، المملوكة بنسبة 64 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي في المملكة، إن التمويل الجديد سيستخدم في تعزيز مهمة إس.تي.في المتمثلة في دعم وتوسيع نطاق الشركات الرقمية في المنطقة.

وقال عبد الرحمن طرابزوني، مؤسس إس.تي.في ورئيسه التنفيذي، والذي ظل مديرا تنفيذيا في شركة جوجل لسبعة أعوام حتى عام 2016، إن الصندوق فخور بما وصفه بأنه “تصويت الثقة” من جانب إس.تي.سي عبر زيادة استثماراتها في الصندوق.

وأضاف أنه يعتقد أن المنطقة برزت كواحدة من أكثر المناطق جاذبية على مستوى العالم لرأس مال المخاطرة.

وتم إنشاء إس.تي.في عام 2018، وقدمت شركة إس.تي.سي رأس مال الصندوق بالكامل، وهو 500 مليون دولار.

وحصلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 2.6 مليار دولار من تمويل رأس المال المخاطرة العام الماضي، وهو رقم قياسي، وفقا لمنصة (ماجنيت)، المعنية بجمع البيانات عن الشركات الناشئة وأنشطة جمع الأموال في المنطقة.

وقالت إس.تي.سي إن سوق استثمارات رأس مال المخاطرة في المملكة سجل نموا 244 بالمئة ليصل إلى 584 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

    المصدر :
  • رويترز

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