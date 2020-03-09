السعودية.. 4 إصابات جديدة بـ”كورونا” ليرتفع عدد الإصابات إلى 15

قالت وزارة الصحة السعودية في بيان، الاثنين، إنه تم اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل مجمل حالات الإصابة المسجلة في المملكة إلى 15 حالة.

وكشفت وزارة الصحة السعودية في تغريدات على حسابها بموقع “تويتر” أن الحالة الأولى لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وقد تم عزله في المستشفى بمحافظة القطيف.

أما الحالتان الثانية والثالثة فهما لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، وقد تم عزلهما أيضا في المستشفى بمحافظة القطيف.

والحالة الرابعة لمقيم أميركي عائد من السفر، ومر في طريق العودة بدول عدة، وتم عزله في المستشفى بمدينة الرياض.

وقالت السعودية في ساعة متأخرة من مساء الأحد إنها علقت سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى تسع دول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا.

وهذه الدول التسع هي دولة الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق.